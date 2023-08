Hoe schrijf je een goede prompt voor ChatGPT?

Generatieve AI-bots zoals ChatGPT kunnen we inzetten als hulpmiddel bij onze werkzaamheden. Maar hoe kun je ze het beste een opdracht, een zogeheten prompt, voorschotelen?

Onlangs schreef ik een artikel over het seksleven van dinosauriërs. Normaal gesproken zou ik zelf googelen naar studies aangaande dit onderwerp, maar dit keer liet ik het zoekwerk aan ChatGPT over. Geef me vijf onderzoeken over de voortplanting van dinosauriërs, vroeg ik de AI-bot. Twee van de suggesties die ChatGPT deed, waren prima bruikbaar voor het schrijven van het artikel.

Om de AI-bot zo efficiënt mogelijk te gebruiken, moet je het programma een duidelijke opdracht, een prompt, geven. Hieronder zes tips om zo goed mogelijk een prompt te schrijven.

Ken een rol toe. Geef allereerst aan welke functie de AI-bot moet vervullen, door het volgende in het programma te tikken: ‘Je neemt de rol van journalist op je’ of ‘Je bent een social media-expert’. Je zult zien dat ChatGPT dan een beetje gaat acteren. Geef een duidelijke, nauwkeurige taak. Hoe specifieker je een opdracht beschrijft, hoe beter de uiteindelijke output van ChatGPT. Dus vraag hem niet om ‘fotosynthese uit te leggen’, maar: “Schrijf een tekst van zes paragrafen over de werking van fotosynthese. De tekst is bedoeld voor een middelbare scholier, moet twee voorbeelden van planten bevatten, en moet afsluiten met een grapje.” Elk detail dat je toevoegt aan de prompt moet uiteraard wel relevant zijn voor het resultaat dat je wil bereiken. Geef achtergrondinformatie. Om je beter van dienst te zijn, heeft een AI-bot context nodig. Wil je ChatGPT een campagnetekst laten maken voor je bedrijf, laat hem dan bijvoorbeeld vooraf weten wat de missie van het bedrijf is en wat je met de campagne wil bereiken. Voorzie het programma van voorbeelden. Wil je dat ChatGPT een Instagrampost schrijft in een bepaalde stijl? Geef de chatbot dan eerst een paar voorbeelden van bestaande berichten die aan deze stijl voldoen. Leg restricties op. In plaats van alleen te vragen wat je wel wil, kun je ChatGPT ook meegeven wat je juist niet wil. Zoals: “Gebruik bij het schrijven van de uitleg geen synoniemen” of “Gebruik de letter K niet”. Heb geduld. Je zal misschien niet direct een meester zijn in het schrijven van een goede prompt, maar oefening baart kunst. Sla eventueel de prompts, waarbij de AI-bot je het gewenste antwoord gaf, op om later weer te raadplegen.

Bronnen: Forbes, GPT for Work