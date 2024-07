Vandaag in 1877: het eerste Wimbledon-toernooi

Op 9 juli 1877 begon het eerste Wimbledon-toernooi. Het is de oudste en een van de meest prestigieuze tenniswedstrijden.

Wimbledon is het oudste tennistoernooi dat er is. De eerste editie begon op 9 juli 1877, slechts enkele jaren nadat tennis (hoe we dat nu kennen) werd bedacht. Het toernooi werd georganiseerd door de All England Lawn Tennis and Croquet Club in de Londense wijk Wimbledon. En dat gebeurt nu nog steeds.

Eerste winnaar van Wimbledon

In 1877 was er alleen een competitie voor mannenenkelspel, 22 mannen hadden zich daarvoor ingeschreven, 21 kwamen er opdagen. De eerste Wimbledon-finale had oorspronkelijk op 16 juli moeten plaatsvinden, maar werd vanwege de hevige regen met drie dagen uitgesteld naar 19 juli. Zo’n tweehonderd toeschouwers zagen toen hoe de 27-jarige Spencer Gore in slechts 48 minuten met 6-1, 6-2, 6-4 van de 28-jarige William Marshall won.

In 1884 werden er twee nieuw onderdelen geïntroduceerd: vrouwenenkelspel en mannendubbelspel. Sinds 1913 zijn er ook toernooien voor vrouwendubbelspel en gemengd dubbelspel.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd Wimbledon steeds beroemder, ook buiten het Verenigd Koninkrijk. Toch bleef het toernooi lange tijd alleen voor amateurtennissers. Pas in 1968 opende Wimbledon de deuren voor profs, waarna het snel uitgroeide tot een van de belangrijkste tenniswedstrijden ter wereld.

Dit jaar begon Wimbledon op 1 juli en duurt nog tot zondag 14 juli.