Vandaag in 1947: de geluidsbarrière wordt voor het eerst doorbroken

Op 14 oktober in 1947 doorbreekt de Amerikaanse Piloot Chuck Yeager voor het eerst officieel de geluidsbarrière.

De geluidsbarrière is er een die voorheen als onoverkomelijk werd beschouwd. Wanneer een vliegtuig de snelheid van het geluid nadert, ontstaat er namelijk een enorme toename in luchtweerstand en druk. Daardoor krijgt een piloot te maken met hevige schokken en instabiliteit, wat lang leidde tot de overtuiging dat de barrière fysiek niet te doorbreken was. De oplossing kwam in de vorm van een Bell X-1, een vliegtuig met een raketmotor.

Vliegend in de Bell X-1 schreef de Amerikaanse piloot Chuck Yeager (1923-2020) geschiedenis door op een hoogte van 13.700 meter de geluidsbarrière te doorbreken. De geluidsbarrière verschilt per hoogte, en is lager hoe hoger je vliegt. Tijdens zijn vlucht op 14 oktober 1947 bereikte Yeager een snelheid van 1078 kilometer per uur, waarmee hij de snelheid van het geluid met 13 kilometer per uur oversteeg. De resultaten van dit soort projecten werden toentertijd vaak voor langere tijd geheimgehouden, en het succes werd pas in juni 1948 publiekelijk bekendgemaakt.

Oorlogsheld

Chuck Yeager was een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. In deze periode vloog hij met 64 missies mee en kwam hij bekend te staan als een moedige man die goed de rust kon bewaren onder druk. Na de oorlog ging hij aan het werk als instructeur en later, in 1947, als testpiloot. Hij werd door de Amerikaanse luchtmacht gekozen om mee te werken aan het Bell X-1 project, waar onderzoek werd gedaan naar het doorbreken van de geluidsbarrière.

De avond voorafgaand aan de historische vlucht had Yeager een ongeluk op een paard. Zonder dit te vertellen aan zijn meerderen stapte hij op 14 oktober met twee gebroken ribben toch het vliegtuig in. Deze had hij Glamorous Glennis genoemd, naar zijn vrouw.

Er bestaat enige discussie over of Yeager daadwerkelijk de eerste was die de geluidsbarrière doorbrak. Nazi-piloot Hans Guido Mutke beweerde dat hij dat twee jaar eerder al had gedaan. Dit werd door een heleboel mensen betwist, waaronder zijn directe collega’s. In 1999 schakelde Mutke de hulp in van wetenschappers van de Technische Universiteit München om zijn gelijk te halen. Deze sloten de mogelijkheid niet uit, maar konden het door een gebrek aan data ook niet bevestigen. De prestatie bleef op naam van Chuck Yeager staan.

