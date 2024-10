Vandaag in 1943: Italië verklaart de oorlog aan ex-bondgenoot Duitsland

Op 13 oktober 1943 koos Italië de kant van de geallieerden en verklaarde het land voormalig bondgenoot Duitsland de oorlog.

Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog was Italië een trouwe bondgenoot van nazi-Duitsland. Maar in 1943 leidde het land, onder leiding van Benito Mussolini, zware militaire verliezen. Bovendien zorgde de oorlog voor een diepe economische crisis en was er een ernstig voedseltekort. Zowel bij het Italiaanse volk als binnen de militaire en politieke kringen daalde daardoor het vertrouwen in Mussolini’s leiderschap.

Wapenstilstand

Uiteindelijk werd de fascistische dictator op 25 juli door koning Victor Emmanuel III gedwongen af te treden als premier van Italië. Na zijn afzetting werd hij gearresteerd en gevangengezet door de nieuwe regering.

Ondertussen begon Italië in het geheim te onderhandelen met de geallieerden en op 3 september sloot het land een wapenstilstand. Dit werd vijf dagen later bekendgemaakt en daarmee was Italië niet langer in oorlog met de geallieerden.

Overlopen

Na de wapenstilstand en de daaropvolgende invasie van Italië door Duitse troepen, verklaarde Italië op 13 oktober 1943 officieel de oorlog aan nazi-Duitsland. Vanaf dat moment vocht het Italiaanse leger samen met de geallieerden tegen de Duitse bezetters.

Het land raakte verdeeld: het noorden werd bezet door de Duitsers en Hitler stelde de bevrijde Mussolini aan als leider van deze marionettenstaat, in het zuiden kreeg de Italiaanse koninklijke regering de controle.

Op 2 mei 1945, na een lange strijd, gaven de laatste Duitse strijdkrachten zich over en was de oorlog in Italië officieel voorbij.

Bron: Britannica