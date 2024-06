Vandaag in 1912: Alan Turing, het genie dat de oorlog won, geboren

Pilot Ace was een van de eerste computers gebouwd in het VK. Het apparaat was geïnspireerd op een ontwerp van Alan Turing (inzetje), een wiskundige die tijdens WO II de sleutelrol speelde bij het ontcijferen van boodschappen van de nazi's. Beeld: Jimmy Sime/Central Press/Hulton Archive/Getty Images & Imageselect/AKG Images.

Op 23 juni 1912 werd Alan Turing geboren. Hij speelde in WOII een sleutelrol bij het kraken van de Enigma-code en wordt de ‘vader van de informatica genoemd’.

Elektronische communicatie, zoals radioverbindingen in code, was enorm belangrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo stuurde je over lange afstanden troepen, vliegtuigen en marineschepen naar de juiste plek om de vijand een klap toe te brengen.

Wie de codes van de andere partij kon kraken, zette daarmee een belangrijke stap richting de overwinning. Alleen was de Duitse versleuteling dankzij hun codeermachines zo goed, dat het ontcijferen van hun berichten haast een onmogelijke taak leek.

Alan Turing maakte het onmogelijke mogelijk

Maar de Britse wiskundige Alan Turing (1912-1954) lukte het toch om de beruchte Enigma-code van de Duitsers te kraken. En dat bleek inderdaad een belangrijke factor in het verslaan van de nazi’s.

Hoewel Turing tegenwoordig wordt gezien als een ‘genie’ en een ‘held’ liet het Verenigd Koninkrijk hem genadeloos vallen toen ze erachter kwamen dat hij homoseksueel was.

