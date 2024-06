Alexine Tinne drong verder door in Afrika dan welke andere westerse vrouw ook

Met een stoet bedienden trok de steenrijke Alexine Tinne uit Den Haag halverwege de negentiende eeuw door Afrika. Geen westerse vrouw had er ooit zo ver gereisd – en niemand had eerder haar eigen ledikant meegenomen in de Sahara. Ze zou uiteindelijk nooit meer terugkeren.

Schathemeltjerijk was ze, al bij haar geboorte. Alexandrine Tinne, roepnaam Alexine, kwam ter wereld in een familie die een fortuin had vergaard in de suikerhandel. Met haar vader Philippe en diens tweede vrouw Henriëtte, dochter van een viceadmiraal, groeide ze halverwege de negentiende eeuw op in de beste milieus van Den Haag. Eerst aan de Herengracht, daarna in een reusachtig huis aan het statige Lange Voorhout. De Tinnes hadden alles wat hun hart begeerde.

In 1844, Alexine was 10 jaar oud, overleed vader Philippe en liet zijn gezin achter met een godsvermogen. Alexine behoorde vanaf dat moment tot de allerrijkste Nederlanders. Ze kreeg het beste privéonderwijs en werd ondergedompeld in het Haagse societyleven. Maar ze was ook vaak te vinden in de Koninklijke Bibliotheek (dat voor haar letterlijk naast de deur lag), waar ze werd gegrepen door boeken over verre landen en volkeren. Zo kreeg ze al snel in de gaten dat de wereld groter was dan het elitaire ’s-Gravenhage.

Haar moeder dacht er net zo over, want toen Alexine eenmaal volwassen was werd duidelijk hoe de twee hun verdere leven wilden inrichten. Ze zouden gaan reizen. Heel veel gaan reizen, in die tijd iets dat alleen was weggelegd voor de meest welgestelden. Zoals de Tinnes.

Alexine Tinne stelde zich niet bescheiden op

Het begon met reizen door Europa. Als kind had Alexine al de nodige Europese hoofdsteden bezocht in gezelschap van haar ouders, met haar moeder trok de inmiddels volwassen Alexine in 1854 door Scandinavië.

Direct werd duidelijk dat de twee geen moeite zouden doen om zich in een vreemde omgeving bescheiden op te stellen. Ze namen een heel gevolg van bedienden en een enorme hoeveelheid bagage mee. Iedereen mocht blijkbaar weten dat de dames Tinne op bezoek waren.

Het jaar erop reisden ze naar Dresden om kennis te maken met een mogelijke echtgenoot voor Alexine, maar dat liep op niets uit. Ze zou haar hele leven ongehuwd blijven. Gezien haar moordende reisschema is dat ook niet zo verwonderlijk.

In 1855 maakten moeder en dochter voor het eerst kennis met Afrika en het Midden-Oosten. Ze zouden er hun hart aan verpanden.

Tekst: Mark Traa