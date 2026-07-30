Datacenters in de ruimte: hoe haalbaar is dat?

Datacenters verbruiken op aarde heel wat energie en water. Daarom willen tech-figuren zoals Elon Musk ze in een baan om onze planeet plaatsen, waar ze volop kunnen profiteren van zonne-energie. Dat idee lijkt technisch haalbaar, maar of het ook economisch realistisch is moet nog blijken.

Op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar, waar de Amerikaanse president Donald Trump herhaalde dat hij Groenland wilde kopen, deed ook entrepreneur Elon Musk een opmerkelijke uitspraak. Hij zei: “Het bouwen van datacenters in de ruimte, die op zonne-energie draaien, is een no-brainer. Dat zal binnen twee, of op zijn laatst drie jaar de realiteit zijn.”

Musk voegde hieraan toe dat de ruimte de meest kostenefficiënte locatie biedt om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-computing. AI steunt namelijk op grote aantallen datacenters, oftewel klimaatgecontroleerde magazijnen vol met krachtige computerchips. Die worden gebruikt om de AI-modellen van bijvoorbeeld OpenAI en Google te trainen en je vragen te beantwoorden wanneer je systemen zoals ChatGPT en Gemini gebruikt.

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Daad bij woord

Datacenters verbruiken echter heel veel energie en water. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) namen ze in 2024 ongeveer 1,5 procent van de mondiale elektriciteitsconsumptie voor hun rekening – en dat percentage neemt snel toe. Volgens figuren als Musk kunnen we dat vermijden door al die chips op satellieten te plaatsen en die in een baan rond de aarde te sturen. Zonnepanelen op de satellieten kunnen energie opwekken om de chips van stroom te voorzien. Het idee lijkt sciencefiction, maar is misschien verrassend dichtbij.

Musk heeft namelijk de daad bij het woord gevoegd door zijn AI-bedrijf xAI te fuseren met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Ook anderen storten zich inmiddels op het idee. Google wil al tegen 2027 twee prototypes van datacentersatellieten lanceren. En in 2025 heeft de Amerikaanse start-up StarCloud al een chip de ruimte ingestuurd, waar ze een versie van AI-model Google Gemini op lieten draaien.

Wat zijn de voordelen van datacenters in de ruimte? En wat zijn de nadelen? Je leest het in het volledige artikel in het extra dikke zomernummer van KIJK.

Tekst: Tom Cassauwers

Beeld: Thales Alenia Space