Zo ontmantelt Daisy een iPhone in slechts 18 seconden

Om de klimaatdoelen voor het jaar 2030 te behalen, ontwikkelde Apple twee recyclingrobots die oude iPhones in een vloek en een zucht uit elkaar weten te halen. De een staat in het verre Texas, de ander in – jawel – Breda. KIJK bezocht de Nederlandse fabriek om de demontage-bot in actie te zien.

Handschoenen klaar, graaien maar. In een grote fabriekshal op een streng beveiligd, winderig industrieterrein in Breda staan bakken vol losse iPhone-onderdelen. Een van de onderdelen weegt veel zwaarder dan wat we op basis van de afmetingen zouden verwachten. Het blijkt te gaan om Taptic Engines, de motortjes die iPhones laten trillen als je bijvoorbeeld een app lang aanraakt.

In andere bakken liggen onder meer zilverkleurige aluminium behuizingen, cameramodules en Face ID-sensoren. Deze laatste helpen met het bepalen of de iPhone met jouw gezicht mag worden ontgrendeld. De bouwstenen voor de iPhone zijn niet door mensenhanden uit de smartphones gesloopt, maar door iPhone-recyclingrobot Daisy. En dat doet het systeem razendsnel: de robot heeft slechts 18 seconden nodig om een toestel te ontmantelen. Op uitnodiging van Apple mocht KIJK kennismaken met Daisy.

Inleverprogramma

Het technologiebedrijf, dat op 1 april 1976 werd opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne, verkoopt wereldwijd ongeveer 200 miljoen iPhones per jaar. Bij de productie ervan komt koolstofdioxide vrij, en worden elementen als goud en koper gebruikt – afkomstig uit mijnen die op zijn zachtst gezegd niet bijdragen aan een schonere wereld.

Sinds 2015 zet Apple zich in om het productieproces milieuvriendelijker te maken. In het nieuwste verslag over het jaar 2022 meldt het bedrijf dat de ecologische voetafdruk in zeven jaar tijd al met 45 procent is gedaald. Dit onder meer door minder plastics te gebruiken, kantoren en Apple Stores op volledig groene energie te laten draaien, en door producten te refurbishen (zie KIJK 3/2018).

Maar het kan altijd beter: het technologiebedrijf streeft ernaar om in het jaar 2030 volledig CO 2 -neutraal te worden. Recycling speelt een grote rol bij het behalen van dit doel, en daar komt Daisy om de hoek kijken. Tien jaar geleden rolde Apple het Trade In-programma uit. Wie zijn oude iPhone inlevert bij een van de Apple Stores, krijgt een cadeaubon. Als de smartphone vervolgens niet meer kan worden opgelapt in een refurbish-fabriek, mag de recyclingbot hem demonteren.

In theorie zou Daisy, die trouwens nog een tweelingzusje in Texas heeft staan, in staat zijn om 1,2 miljoen iPhones per jaar uit elkaar te halen. Het aantal dat ze daadwerkelijk ontmantelt, ligt echter een stuk lager – al laat Apple niet weten wat het precieze aantal is. De aanvoer is simpelweg te weinig. Het technologiebedrijf geeft aan dat oude iPhones nog te vaak in de la of in de prullenbak verdwijnen en niet bij winkels worden ingeleverd.

Rammende arm

Over tot actie. Want wat gebeurt er als een iPhone wel in de robotklauwen van Daisy belandt? In de hal in Breda zien we het gebeuren…

Dit is het begin van het artikel over Apples recyclingrobot Daisy. Het volledige verhaal is te lezen in KIJK 10/2023 die vanaf donderdag 14 september in de winkel ligt.

Meer informatie:

Openingsbeeld: Apple