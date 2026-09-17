Met deze trucs houden filmmakers onze aandacht vast — zelfs als we op onze telefoon zitten

Als we een film kijken, zijn we voortdurend afgeleid door ons mobieltje of een ander scherm in onze omgeving. Je zou verwachten dat we daardoor steeds minder vaak een verhaal van begin tot eind volgen. Daarom zetten filmmakers allerlei trucs in om te zorgen dat we niks belangrijks missen.

Je zit op de bank met een film en je aandacht dwaalt even af. Er komt een berichtje op je smartphone binnen, je leest het vluchtig en denkt na over een antwoord. Tot ergens op de achtergrond een timer begint af te tellen, de muziek aanzwelt of een hard geluid je aandacht weer naar het televisiescherm trekt. Voor je het weet zit je weer volledig in het verhaal en heb je voor je gevoel weinig gemist.

En dat is eigenlijk best opmerkelijk. Want in een tijd waarin we steeds vaker met een tweede scherm binnen handbereik kijken, zou je juist denken dat films daaronder lijden. Hoe lukt het filmmakers dan tegenwoordig toch om onze aandacht vast te houden en te zorgen dat we de draad niet kwijtraken?

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Geheime formule

“Vroeger ging je echt naar de bioscoop om een film te kijken, nu kijken we in de trein of tijdens het koken”, zegt Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Of dus op de bank, met een tweede schermpje op schoot dat continu onze aandacht vraagt. De omstandigheden waarin we kijken zijn veranderd, en films zijn daarin meegegroeid.

Filmmakers vangen die onvermijdelijke momenten van afleiding op door belangrijke informatie subtiel te herhalen of de aandacht met geluid en opvallende beelden weer op te eisen. Een bekend voorbeeld is de aftelklok. Een tikkende bom, een digitale timer die zichtbaar en hoorbaar terugloopt of een personage dat hardop aftelt; het trekt allemaal automatisch onze aandacht.

Volgens onderzoekers zit de meest effectieve aandachtsturing echter veel subtieler verweven in de structuur van een film. Psycholoog James Cutting, werkzaam aan de Cornell University in de VS, analyseerde honderden populaire films uit de periode 1915 tot 2015 en verwerkte in een gigantisch datamodel onder meer hoelang afzonderlijke camerabeelden duren, hoe vaak de film overschakelt naar een ander beeld en hoe intens het geluid is. Wat bleek? Door de jaren heen zijn films steeds meer gaan inspelen op de pieken en dalen in onze aandacht.

Volgens Van der Stigchel is dat niet zozeer een kwestie van een geheime formule, maar het resultaat van een eeuw trial-and-error. “Films zijn simpelweg beter geworden in het vasthouden van onze aandacht, omdat filmmakers onbewust steeds beter zijn gaan begrijpen hoe onze cognitieve psychologie werkt.”

Benieuwd naar welke technieken filmakers gebruiken om onze aandacht vast te houden? Je leest het in het volledige artikel in KIJK editie 10 van 2026.

Tekst: Karlijn van Boxtel

Beeld: Tetra Images/Getty Images