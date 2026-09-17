Dolfijn treitert vissen totdat ze hun maaltijd uitkotsen en eet dat braaksel vervolgens op

Een dolfijn in Australië heeft een wel heel bijzondere strategie bedacht om aan een gratis maaltijd te komen. Hij eet het braaksel van vissen.

Voor de kust van het Australische Lady Elliot Island zwemt regelmatig een tuimelaar. Medewerkers van een resort op het eiland hebben hem de naam ‘Bubbles’ gegeven. Wetenschappers die de dolfijn in de gaten hielden, hebben onlangs iets merkwaardigs ontdekt. Tussen 2021 en 2025 zagen ze Bubbles op elf momenten voedsel stelen van horsmakrelen (Caranx sexfasciatus) – en dat deed hij op een niet zo smakelijke manier.

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Gemunt op braaksel

Bubbles zwom op een school horsmakrelen af en koos zorgvuldig een slachtoffer uit. Hij treiterde die roofvis vervolgens door er dreigend achteraan te zwemmen. De dolfijn maakte ook veel klikgeluiden. Waarschijnlijk raakte het slachtoffer door dit alles dusdanig gestrest dat hij zijn laatste maaltijd uitkotste. Bubbles at het braaksel snel op.

Daarna keerde de dolfijn terug naar de school horsmakrelen en koos een nieuw slachtoffer. Soms deed hij dit wel tien keer binnen dertig minuten. Volgens de onderzoekers heeft hij in geen enkel geval de vis zelf opgegeten, wat volgens hen suggereert dat Bubbles het specifiek gemunt had op het braaksel.

Energiebesparing

Het onderzoeksteam vermoedt dat het kleptomane gedrag energie bespaart. Bubbles hoeft namelijk zelf geen voedsel te vangen en laat de roofvissen het zware werk doen. “Tuimelaars jagen meestal in groepen, maar Bubbles deed zijn speciale tactiek telkens alleen”, zegt Romney Edwards-Francis, een van de onderzoekers, in een persbericht. “Mogelijk kost deze strategie minder energie dan het achtervolgen van snel bewegende prooien, vooral wanneer hij in zijn eentje op zoek is naar voedsel.”

Het stelen van voedsel komt bij dieren relatief vaak voor. Biologen noemen dit kleptoparasitisme. Amerikaanse fregatvogels staan erom bekend en worden daarom soms ook piraatvogels genoemd. Maar bij walvisachtigen, waartoe tuimelaars behoren, was kleptoparasitisme nog nooit eerder vastgelegd.

De vraag is nu of dit gewoon één eigenzinnige dolfijn is die een trucje heeft ontdekt om een gratis maaltijd te scoren of dat dit gedrag vaker voorkomt bij tuimelaars. Om deze vraag te beantwoorden is extra onderzoek nodig, waarbij tuimelaars langdurig worden gevolgd. “Voor nu toont Bubbles in ieder geval aan hoe aanpasbaar en flexibel deze soort is als het gaat om het zoeken naar voedsel”, aldus Edwards-Francis.

Bekijk in de video hieronder hoe Bubbles een horsmakreel treitert.

Bronnen: Ecology & Evolution, Scimex