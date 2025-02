Joris Lohman: ‘Hoe meer je over voeding weet, hoe lastiger het is om de juiste keuzes te maken’

Mensen met een mening over de toekomst van onze voedselvoorziening zijn er in twee smaken: terwijl de ‘tovenaars’ alle vertrouwen hebben in moderne technologie, vinden de ‘profeten’ dat minderen de enige weg is. Joris Lohman probeert beide kampen bij elkaar te brengen. “We moeten die tweestrijd achter ons laten.”

Van mestoverschotten en stikstof via supermarkten vol ongezonde producten tot verspilling van prima voedsel: er spelen nogal wat problemen rond ons eten. Om niet door de bomen het zicht op het bos te verliezen, trappen we het interview met Joris Lohman af door hem op de man af te vragen: hoe zou hij hét grote probleem rond onze voeding in één alinea samenvatten?

“Oei, dat is wel een lastige…”, begint hij, om een paar tellen later toch vrij gemakkelijk een volzin over tafel te gooien: “Ik denk dat de grote vraag is of we de manier waarop we nu voedsel produceren, consumeren en verspillen wel kunnen volhouden als er straks nóg meer mensen op deze wereld wonen.”

Tovenaar of profeet?

In zijn afgelopen najaar verschenen boek Boter, kaas en havermelk haalt Lohman de Amerikaanse schrijver Charles Mann aan. In diens boek De tovenaar en de profeet, uit 2018, verdeelt die de mensen die proberen een antwoord op bovenstaande vraag te geven onder in twee kampen. “Een tovenaar is iemand die zegt: in het verleden hebben we al onze problemen kunnen oplossen met technische innovatie en menselijk vernuft. Waarom zou dat dan nu niet ook lukken?”, legt Lohman uit. “Daartegenover staat dan de profeet, die zegt dat we moeten minderen.”

Zelf werd Lohman jarenlang als profeet gezien – maar voor zover hij dat ooit helemaal was, is hij dat nu in elk geval niet meer. In plaats daarvan zweeft hij boven de partijen en probeert hij beide standpunten bij elkaar te brengen om tot een échte oplossing voor ons voedselprobleem te komen. Want volgens hem ligt die wel degelijk binnen ons bereik. “Alles overziend denk ik dat we in staat zijn om de juiste keuzes te maken, zodat we mensen op een gezonde manier kunnen voeden zonder dat de planeet daaraan ten onder gaat.”

Beeld: Nina Slagmolen