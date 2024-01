Niet iedere Parijzenaar was te spreken over de bouw van de Eiffeltoren

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: hét gezichtsbepalende bouwwerk van Parijs.

Wat weet je van de Eiffeltoren? Parijs. Wereldtentoonstelling. IJzer. Bedacht en gebouwd door ene Eiffel… Veel mensen komen niet veel verder dan dat. Maar over een van de meest herkenbare bouwwerken ter wereld valt veel meer te vertellen.

Blikvanger

Het verhaal van de toren begint in 1886. De toenmalige Franse minister voor commercie en industrie, Édouard Lockroy, was verantwoordelijk voor de Wereldtentoonstelling die in 1889 in Parijs zou worden gehouden. Sinds 1855 waren er in de stad al vier van dit soort expo’s geweest, maar deze was bijzonder. Ze stond namelijk in het teken van de honderdste verjaardag van de bestorming van de Bastille, die het startschot werd voor de Franse Revolutie, en zou een broodnodige kapitaalinjectie moeten opleveren voor de kwakkelende Franse economie. Er rustte dus een zware last op de schouders van de Fransman.

Wat die last nog groter maakte, was dat hij nog geen goede blikvanger had gevonden voor het 96 hectare grote expositieterrein. Allerlei voorstellen werden ingediend, maar dat van Gustave Eiffel sprong eruit: een toren die met ruim 300 meter het hoogste bouwwerk ter wereld zou worden. De civiel ingenieur had op dat moment al naam gemaakt als de bouwer van het nogal indrukwekkende Franse Garabit-viaduct, bruggen in Portugal en het huidige Vietnam, de koepel van een observatorium in Nice, en het stalen skelet van het Vrijheidsbeeld in New York.

Dat de Eiffeltoren, zoals veel mensen denken, is ‘bedacht en gebouwd door ene Eiffel’, klopt maar voor een deel.

Beeld: Thanapol Tontiniko/Getty Images