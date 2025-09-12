‘Er werd een heuse paalzitactie georganiseerd tegen de bouw van een windturbinepark’

Redactiechef Naomi Vreeburg vertelt over protesten in haar woonplaats tegen de bouw van een windturbinepark.

Bijna tien jaar geleden was Katwijk – mijn woonplaats – in rep en roer. Er dreigde een windturbinepark in de zee te verrijzen, op een afstand van 18 tot 36 kilometer uit de kust van het dorp. En dat pikte de gemeente niet. Ze stelde een alternatief plan voor: plaats de windturbines op IJmuiden Ver, een zeegebied 60 kilometer uit de kust. Daar zijn ze niet te zien vanaf het strand.

Op veel huizen langs de boulevard waren dan ook pamfletten geplakt waarop te lezen viel dat de bewoners niet zaten te wachten op de windturbines. De glazen wanden van een van de terrassen waren zelfs helemaal bedekt met posters die klaagden over het bedorven uitzicht dat de windturbines teweeg zouden brengen. (Ironisch genoeg waren het op dat moment juist de posters die het zicht op zee belemmerden — maar dat terzijde.)

Paalzitactie

Het bleef niet bij deze vorm van protest. In augustus 2016 organiseerde de Katwijkse actiegroep Ver-zet Windmolens een heuse paalzitactie. Een grote stellage werd op het strand geplaatst die de aantasting van het uitzicht moest verbeelden. Verschillende mensen gingen vervolgens op de zuil zitten, waaronder de toenmalige burgemeester.

Maar helaas voor de actiegroep mocht het verzet niet baten. In 2019 kreeg het windturbinepark groen licht van de Tweede Kamer, en in september 2023 werd het zogenoemde Windpark Hollandse Kust Zuid officieel geopend.

Op meerdere plekken in Europa heerst protest tegen windturbineplannen. Toch gaat de EU door met bouwen. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moet er jaarlijks 40 gigawatt aan extra windvermogen worden bijgebouwd. En dat terwijl de ruimte om windturbines te plaatsen beperkt is. Hoe ‘we’ dit willen oplossen, lees je in het gedegen artikel van journalist Niels Olfert in KIJK 10-2025.

Beeld: Jesse De Meulenaere/Unsplash