Europa wil meer windenergie, maar de ruimte voor windturbines raakt op

Om de klimaatdoelen te halen moet Europa flink meer windenergie opwekken. Alleen begint de ruimte op zee en land voor deze kolossen op te raken. Windturbines worden dan ook steeds hoger en slimmer gemaakt om meer energie op te wekken. Maar er is nóg een uitdaging: het stroomnet loopt vol. De toekomst van windenergie draait daarom om opslaan, afstemmen en op het juiste moment inzetten.

Een rijtje windturbines, zonnepanelen en containers in de Flevopolder lijkt misschien iets doodgewoons. Maar in die containers gebeurt iets bijzonders: batterijen slaan de door windturbines en zonnepanelen opgewekte energie op en een elektrolyser zet die stroom om in waterstof. Sinds 2024 testen onderzoekers van TNO en Wageningen University & Research (WUR) in dit experimentele energiesysteem – SWITCH genaamd – hoe windturbines, zonnepanelen, batterijen en elektrolysers kunnen samenwerken.

De apparaten in het fieldlab leveren samen relatief weinig vermogen (25 tot 60 kW): daar kun je maar enkele tientallen Nederlandse huishoudens van stroom mee voorzien. Maar TNO en WUR bootsen er reële situaties zoals stroomuitval mee na, en onderzoeken of batterijen het systeem in noodgevallen draaiend kunnen houden. Het doel: laten zien hoe een energiesysteem waarin wind een hoofdrol speelt stabiel en betaalbaar kan blijven.

Europa loopt achter

En dat is urgent, want windenergie vormt volgens voormalig president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi – die op verzoek van de Europese Commissie aan een industrieel toekomstplan werkt – een sleuteltechnologie voor Europa. In 2023 kwam er een record van 17 gigawatt aan windenergie bij. Daarvan kwam 3 gigawatt uit windparken op zee, waar wegens sterke wind en veel ruimte veel potentie ligt. Toch loopt Europa achter: om de klimaatdoelen van 2030 te halen is jaarlijks het dubbele nodig.

Maar de ruimte op land en zee raakt een keer op. Bovendien is er nog een probleem. De elektriciteitsnetten raken vol, waardoor een deel van de opgewekte energie van windturbines niet kan worden gebruikt. Hoe gaan we al deze uitdagingen het hoofd bieden?

