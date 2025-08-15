‘Vergiftigingsverschijnselen door slankmaakspuiten als Ozempic nemen toe’

Redactiechef Naomi Vreeburg vertelt waarom het nodig is om na te denken over hoe we verantwoordelijk met slankmaakspuiten kunnen omgaan.

Traditioneel sluit het wetenschappelijke tijdschrift Science het jaar af door de Breakthrough of the Year te kiezen. In 2023 kwam de nieuwste generatie afslankmiddelen als winnaar uit de bus. Of preciezer: prikken zoals Ozempic en Wegovy die het darmhormoon GLP-1 nabootsen en daarmee de eetlust remmen.

Steeds meer obesitas

Het is op zich geen verrassing dat deze middelen de titel hebben gepakt. De noodzaak een oplossing te vinden voor ernstig overgewicht wordt almaar groter en groter. Meer dan een miljard volwassenen wereldwijd lijdt aan obesitas; dat komt neer op ruwweg een op de acht mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dertig jaar ervoor.

En deze stijging zien we ook in Nederland. In de afgelopen veertig jaar is het percentage van de volwassen bevolking dat kampt met obesitas ruim verdrievoudigd: van 5 procent naar 16 procent. Ook het aantal kinderen dat lijdt aan ernstig overgewicht stijgt wereldwijd.

De volgende generatie afslankmedicijnen

Na het succes van Ozempic (eigenlijk bedoeld voor diabetespatiënten) en Wegovy focussen steeds meer farmaceutische bedrijven zich op het ontwikkelen van soortgelijke – en natuurlijk het liefst nóg betere – slankmaakspuiten. Voedingsdeskundige Judith Neimeijer schreef voor ons een helder artikel over deze race.

Vergiftiging

Ondertussen komt het Voedingscentrum, het onafhankelijke expertisecentrum voor voedsel, met een waarschuwing. Directeur Petra Verhoef stelt dat het goed is dat deze medicijnen bestaan, maar dat ze ongeschikt zijn als brede oplossing voor overgewicht. “Het gevaar is dat mensen overgewicht krijgen met het idee dat er toch wel een middel voor is.” Met andere woorden: ze grijpen gemakkelijk naar de prikken, terwijl leefstijlverandering uitblijft.

Uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) blijkt verder dat het aantal mensen met vergiftigingsverschijnselen door verkeerd gebruik van de afslankmedicijnen sterk toeneemt. Kortom: hoe groter het succes van de afslankprikken, hoe urgenter ook de vraag hoe we verantwoord met deze middelen kunnen omgaan.

