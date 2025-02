‘De wereld draait op microchips’

Hoofdredacteur André Kesseler vertelt hoe microchips door de jaren heen steeds kleiner zijn geworden.

De wereld draait op geïntegreerde schakelingen. Microchips dus. Die zitten overal in: van smartphones, gps, wasmachines, raketsystemen, auto’s tot aan OV-chipkaarten.

Het verhaal van de integrated chips (IC) gaat eind jaren vijftig van start als Amerikanen Robert Noyce en Jack Kilby los van elkaar belangrijke stappen weten te zetten. In 1959 krijgt Noyce een patent voor een geïntegreerde schakeling op basis van germanium. Helaas had die nog externe draadverbindingen, waardoor het moeilijk zou zijn geweest om hem in massa te produceren.

Maar een halfjaar later demonstreert Kilby van Fairchild Semiconductor de eerste silicium IC-chip, die de basis zou worden van alle toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Tot die tijd waren er enorme kasten vol losse componenten nodig om mogelijk te maken wat tegenwoordig elke simpele rekenmachine kan. Maar door Kilby en Noyce konden al die elektronische componenten worden geïntegreerd en op een halfgeleidend materiaal geëtst of afgedrukt.

In 1969 richt Noyce het bedrijf Intel op, samen met Gordon Moore, bekend van de wet van Moore (die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt). Drie jaar later is het ze gelukt om de eerste bruikbare microprocessor te maken; de Intel 4004. Daarna volgt de 8-bit 8008 en dan brandt de strijd om steeds meer schakelingen op een vierkante millimeter chip te persen volledig los.

Kleinere schakelingen betekent kleinere chips en dus kleinere apparaten. En kortere afstanden tussen de componenten maakt de berekeningen ook sneller. Ter vergelijking: de Intel 80286-processor uit 1982 bestond uit componenten van 1500 nanometer. De modernste chips van het Taiwanese TSMC zitten op 2 nanometer. En dat is klein. Een menselijke haar heeft bijvoorbeeld een middellijn van 80.000 nanometer.

En nu staan we dus waar we staan. In een wereld waarin maar liefst 80 procent van alle geavanceerde microchips uit Taiwan komt. Hoe dat zo is gekomen, lees je in het fantastische verhaal van Teake Zuidema. Als altijd, veel leesplezier met dit verhaal en met alle andere bijzondere artikelen in deze KIJK.

