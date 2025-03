Het Sovjet-beleid tegen dronkenschap pakte nogal verkeerd uit

Het alcoholgebruik steeg in de Sovjet-Unie in de twintigste eeuw dusdanig dat het de levensverwachting deed dalen. Drank werd door de burgers achterover geklokt om te ontsnappen aan het barre dagelijkse leven. Beeld: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images.

Bij de term ‘drooglegging’ denk je al snel aan de Amerikaanse strijd tegen alcohol in de jaren twintig van de vorige eeuw. Maar veertig jaar geleden probeerde de Sovjet-Unie óók dronkenschap aan te pakken. Dat was niet voor niets – maar niemand kwam tussen de Sovjetburger en zijn fles, zo bleek.

“Steeds vaker zie je mensen dronken op de werkvloer liggen. Bij sommige bedrijven zijn er zelfs speciale brigades ingehuurd om lieden die te veel hebben gedronken van de grond te rapen, en te vermijden dat ze nog achter hun machines kruipen – om ongelukken te voorkomen”, schrijft de vooraanstaande Sovjeteconoom Abel Aganbegjan in 1981.

In december 1982 verschijnt een artikel over alcoholmisbruik in Pravda, de krant van de Communistische Partij. Volgens het stuk zorgt wijdverbreide drankzucht ervoor dat “machines stilstaan en bouwterreinen pas op dinsdag tot leven komen in plaats van op maandag – om vrijdag weer vroeg te sluiten”. En: “Vrouwen staan op de dag dat hun mannen krijgen uitbetaald aan de poorten van de fabrieken, om te voorkomen dat de heren direct hun salaris opdrinken.”

Het zijn slechts twee van de vele verhalen die duidelijk maken dat alcoholgebruik de productiviteit niet ten goede kwam in de Sovjet-­Unie. Michail Gorbatsjov, die in 1985 secretaris-­generaal van de Communistische Partij werd en daarmee leider van het land, wilde hier verandering in brengen. Precies veertig jaar geleden kondigde hij een anti­alcoholcampagne aan. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen.

