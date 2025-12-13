Stroom opwekken uit planten? Het is echt mogelijk

Bij chemische reacties in planten komen elektronen vrij die een stroompje kunnen opwekken. En daar zou je apparaten als sensoren en lampen mee kunnen voeden.

Je loopt midden in het bos, het is donker en je telefoon is bijna leeg. Hoewel hier geen stroomkabels lopen, staan er toch kleine ledlampjes langs het pad die je de juiste kant op wijzen. En in een van de bloembedden vind je een aansluiting om je telefoon op te laden. Niet op batterijen, maar met energie uit planten.

Dit scenario klinkt misschien als sciencefiction, maar het is op kleine schaal al realiteit. Er zijn parken in Nederland met lampen die op plantenenergie draaien, en ook bestaan er inmiddels plantenbatterijen – al staan die vooral nog in onderzoekslaboratoria. Deze natuurlijke elektronica is gestoeld op de elektronen die zich in alle levende wezens bevinden.

Neem de mens. In ons lichaam vinden allerlei chemische reacties plaats, zoals het afbreken van ons eten of het verbranden van suikers om energie vrij te maken. Bij sommige van deze reacties komen elektronen vrij, die je in principe kunt gebruiken om stroom op te wekken. Ook ons zenuwstelsel stuurt signalen rond met behulp van elektronen. Bij planten zien we dit soort processen ook. Onderzoekers kijken nu of ze gebruik kunnen maken van deze elektronen, en of ze planten misschien kunnen gebruiken voor nieuwe elektronica.

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: Getty Images