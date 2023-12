Te weinig sneeuw in skigebieden: dit zijn de (matige) oplossingen

Er valt steeds minder sneeuw in skigebieden, dus worden er alternatieven bedacht om wintersporters toch van de pistes te laten roetsjen. Maar hoe blij moeten we zijn met deze ideeën?

In september 2023 kondigde de gemeente achter het Franse skigebied La Sambuy aan definitief de liften stil te leggen. De reden: door klimaatverandering valt er te weinig sneeuw voor wintersporters. Vorig jaar viel er tussen december en maart maar vier weken lang sneeuw, te weinig om de boel draaiende te houden. En dit is niet het enige skigebied dat de afgelopen jaren deze knoop heeft doorgehakt.

Skigebieden in de problemen

“Je ziet de laatste jaren dat er significant minder sneeuw valt”, zegt Hylke de Vries, klimaatonderzoeker bij het KNMI. “De getallen schommelen wel enorm. Het ene jaar valt er veel sneeuw, het jaar daarop bijna niets. Die onzekerheid – in combinatie met de klap die veel toeristische plekken hebben gekregen tijdens de coronapandemie – zorgt ervoor dat sommige skigebieden het financieel niet meer rondkrijgen.”

Volgens een recente studie van Franse onderzoekers kan maar liefst 53 procent van de 2234 bestudeerde skigebieden in Europa in de problemen komen als de temperatuur op aarde 2 graden stijgt. Bij een stijging van 4 graden lopen vrijwel alle skigebieden in Europa een hoog risico op onvoldoende sneeuw.

Gelukkig voor de liefhebbers van wintersport wordt er door onderzoekers en bedrijven hard aan gewerkt om ook in milde winters de pistes wit te maken. Al is de vraag hoe duurzaam deze oplossingen zijn.

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: Ethamphoto/Getty Images