The Big U moet Manhattan beschermen tegen overstromingen en heeft een flink Nederlands tintje

In 2012 overspoelde orkaan Sandy de straten van New York. Meer dan twee miljoen mensen zaten zonder stroom, de schade liep op tot ruim 65 miljard dollar. Sindsdien werkt de stad aan een radicaal plan om Manhattan te beschermen: The Big U. Een plan met een flink Nederlands tintje.

29 oktober 2012. Het is alsof de apocalyps zich afspeelt op het toneel van Broadway. Orkaan Sandy sleurt het oceaanwater met bakken tegelijk de stad in. Metrogangen stromen vol, ziekenhuizen worden geëvacueerd, in het zuiden van Manhattan vallen de stroom en het mobiele netwerk uit. Tientallen mensen komen om het leven, de financiële schade wordt geschat op 65 miljard dollar. De boodschap? New York is kwetsbaar. Dit nooit meer, besloot de stad.

Een levend systeem

Ruim dertien jaar na Sandy is de strijd tegen het water actueler dan ooit. Niet alleen door de aanhoudende dreiging van orkanen, maar ook door de stijging van de zeespiegel en steeds extremere regenval. Maar waar andere wereldsteden nog worstelen met plannen, is New York al volop bezig met de uitvoering van een baanbrekend verdedigingswerk: The Big U.

Vijf jaar na Sandy werd een internationaal team onder leiding van het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis aangewezen om een antwoord te vinden op de dreiging van het water; inmiddels heeft dat plan de tekentafel verlaten. Rond het eiland Manhattan, in het midden van de stad, wordt een kilometerslange, dijkachtige constructie gebouwd. Maar The Big U is meer dan een reeks betonnen barrières; het is een ‘levend’ systeem.

Hoe zit dat, en waarom zien experts dit project als blauwdruk voor kustbescherming wereldwijd? Je leest het in het volledige artikel in KIJK editie 3 van 2026.

Tekst: Boris van Zonneveld