Hoe ziet de fiets van de toekomst eruit?

Nederland telt volgens de laatste schatting 24,4 miljoen fietsen, van boodschappenbarrel tot mountainbike. De onderdelen van al die tweewielers zien er al ruim een eeuw min of meer hetzelfde uit, maar de laatste jaren zijn er opvallend veel innovaties geopperd – de ene succesvoller dan de andere.

Tijdens een NASA-programma voor ondernemers in 2020 ontdekten Earl Cole en Brian Yennie de metaallegering nitinol, die de ruimtevaartorganisatie gebruikt voor luchtloze wielen die de rotsachtige bodems van de maan en Mars aankunnen. Geïnspireerd ontwikkelden ze een luchtloze fietsband, gemaakt van een opgerolde veer van nitinol die het wiel omringt. Voor extra grip is de veer omhuld met het rubberachtige materiaal polyurethaan. Net als een normale fietsband deukt de zogeheten Smart Tire in bij druk, om vervolgens terug te veren. Volgens Cole en Yennie kan de band nooit lek raken – zolang je af en toe de buitenlaag vervangt.

Naast banden zonder lucht bestaan er ook wielen zonder binnenband – tubeless tires – al tref je die voornamelijk aan op racefietsen en mountainbikes. In plaats van een aparte binnenband die de lucht vasthoudt, sluit de buitenband luchtdicht af op de velg. Binnenin zit een melkachtige vloeistof, de latex sealant. Als er een gaatje in de buitenband komt, kruipt de vloeistof in het gat en stolt direct. Bijkomend voordeel: tubelessbanden zorgen voor meer comfort en grip, vooral op hobbelige wegen en onverharde paden.

Lees ook:

Stilstaande velg

En dan zijn er nog meerdere start-ups die wielen zonder spaken hebben geopperd. Een ervan is Reevo (foto bovenaan dit artikel). Bij hun e-bike draaiden de velgen zelf niet rond – die zaten vast aan het frame – maar bewogen de banden óm de stilstaande velg. Dit was mogelijk dankzij een raderwerk in het frame. Als je trapte, bracht de ketting een klein tandwiel in beweging. Dat liet vervolgens een groot tandwiel met daarop een buitenband ronddraaien, om de velg heen. De fiets zag er tof uit, maar het systeem is op zijn zachtst gezegd nooit een succes geworden; Reevo bestaat inmiddels niet meer. Niettemin komen andere start-ups af en toe met een vergelijkbaar spaakloos wiel op de proppen.

Dit is een van de fiets-innovaties waarover je kunt lezen in KIJK editie 1 van 2026. Bestel dit nummer in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Reevo.