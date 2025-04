Waar worden de redactieleden van KIJK gelukkig van?

Redactiechef Naomi Vreeburg vraagt zich af wat haar gelukkig maakt en besluit het eerst de rest van de redactieleden te vragen.

Elk jaar verschijnt er een index met landen waarin de bewoners het meest gelukkig zijn. Meestal staan Finland, Denemarken en IJsland aan top. Maar, zo vroegen we ons op de redactie af: hoe meet je geluk dan? Anouk Broersma zette het voor ons in een artikel uiteen.

Bij het lezen van Anouks verhaal vroeg ik me al snel af wat mij dan gelukkig maakt. Natuurlijk schoten direct de cliché-antwoorden door mijn hoofd, zoals samenzijn met mijn kinderen, familie en vrienden. Maar daarnaast? Ik besloot eerst een rondje langs de bureaus te doen.

Zoomies, zwemmen in de regen en bonusaanbiedingen

Redactie-assistent Lysette is naar eigen zeggen een feeder: ze wordt blij als ze andere mensen ziet genieten van eten dat zij voor ze heeft klaargemaakt. Ook de natuur – waar haar zoons uren kunnen doorbrengen en waar haar Griekse zwerfhond de zoomies krijgt – geeft haar een geluksgevoel.

Webredacteur Tim vindt het heerlijk om zich bij het wakker worden te realiseren dat hij die dag geen verplichtingen heeft. Ook ervaart hij een gevoel van geluk als hij ’s avonds over een lege snelweg rijdt of zwemt in een buitenbad als het regent.

Aan het antwoord van onze stagiair Evelyne merk je dat ze een echte student is. Ze wordt namelijk ontzettend blij van heel veel Bonusaanbiedingen in de Albert Heijn en het halen van haar overstap. Naast van de natuur en blije mensen en dieren, wordt Evelyne ook gelukkig als de lift al op haar verdieping blijkt te staan als ze op het knopje drukt.

Een verse KIJK

Freelance coördinerend redacteur Berry ervaart een geluksgevoel bij ‘eersten’. De eerste keer van het jaar in de zon op het terras. De eerste hap in een restaurant. De eerste zin van een nieuw boek. Maar ook: de eerste sneeuwvlok van de winter, de eerste slok koffie in de ochtend, de eerste akkoorden van het eerste liedje op een tof album.

En ook ik ben er inmiddels over uit wat mij een gevoel van geluk geeft: me onderdompelen in een andere wereld door middel van een goed boek of een goede serie. En uiteraard van weer een verse KIJK in mijn handen. Veel plezier ermee!

Beeld: Pexels/Pixabay