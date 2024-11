Sphere: het hysterische kunstwerk van 2,1 miljard euro

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: Sphere, het bizarre amusementscomplex in Las Vegas.

Op 29 september 2023 gaf U2, met de Nederlandse drummer Bram van den Berg, het eerste concert in een nieuwe, onwerkelijk grote bol in Las Vegas: Sphere. Het eerste nummer was Zoo Station van het album Achtung Baby. “I’m ready, I’m ready for the laughing gas, I’m ready, I’m ready for what’s next”, kweelde Bono. 18.600 toeschouwers, onder wie Paul McCartney, Dr. Dre en Snoop Dogg, werden stante pede omvergeblazen door het geluid van 167.000 speakers en de visuals van het reusachtige 16K-ledscherm. Sphere, een complex dat in totaal 2,3 miljard dollar kostte, lijkt het begin te vormen van een nieuw entertainmenttijdperk.

Sphere is de grootste bolvormige constructie ter wereld

Sinds de dag dat gangster Bugsy Siegel er zijn Flamingo-hotel en -casino opende, op 26 december 1946, is Las Vegas verslingerd aan de overtreffende trap. De meeste casino’s, het grootste reuzenrad, de grootste stripclub, het drukste verkooppunt voor marihuana, de grootste nepvulkaan, de grootste chocoladefontein, de grootste replica’s van de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld, de stad met de meeste sekswerkers van Amerika… De hedonistische cocktail van gokken, amusement, seks, sport en kitsch trekt jaarlijks meer dan 40 miljoen bezoekers naar de woestijn van Nevada.

De eigenaren van de hotels en de casino’s in Las Vegas liggen ’s nachts wakker van één prangende vraag: hoe kunnen we nog extravagantere attracties bouwen om nog meer mensen te lokken? Niet zo gek dus dat de New Yorkse miljardair James Dolan juist in deze stad zijn gedroomde, bolvormige amusementscomplex wilde realiseren. In 2018 gaf hij architectenbureau Populous de opdracht om Sphere te ontwerpen.

Met een hoogte van 112 meter en een diameter van 157 meter is Sphere de grootste bolvormige constructie ter wereld.

Tekst: Teake Zuidema