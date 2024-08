Dit Japanse vliegveld op zee blijft maar zinken – hoe lang gaat dat nog goed?

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: het vliegveld van Kansai in Japan, dat steeds dieper wegzakt in de zachte zeebodem.

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw leven de Japanners op de toppen van een ongekende economische wederopstanding. Het land heeft zich binnen vier decennia uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog opgewerkt tot de op een na grootste economie op aarde. Japanse bedrijven en universiteiten leveren een tsunami aan technische innovaties, Toyota en Honda veroveren de Amerikaanse en Europese markten met hun auto’s van superieure kwaliteit, iedere muziekliefhebber wil een Sony Walkman op zijn hoofd en een stereoset van Pioneer in zijn woonkamer, en negen van de tien grootste banken in de wereld zijn Japans.

Ruimtegebrek

De economische opleving leidt ook tot spectaculaire bouwprojecten. De uitpuilende Japanse staatskas financiert supersnelle treinen, diepe tunnels, lange bruggen, kerncentrales en de uitbreiding van havens en vliegvelden. Het dichtbevolkte eilandenrijk stuit daarbij wel op een probleem: ruimtegebrek. Men besluit al snel ondiepe stukken water direct langs de kust te gebruiken voor het uitbreiden van de havens van Tokio, Yokohama en Osaka.

Vloedgolven

Op die manier doen Japanse civieltechnische ingenieurs veel ervaring op met het aanleggen van projecten in het water. Toch is het een enorme sprong in het duister wanneer de stadsplanners van het gewest Kansai in het midden van de jaren tachtig een plan lanceren voor een vliegveld in zee. De gekozen locatie ligt 4 kilometer uit de kust in de Baai van Osaka.

De uitdagingen liggen voor het oprapen. Het water is 20 meter diep, de zeebodem is zacht als boter en het gebied wordt regelmatig geteisterd door aardbevingen en tropische stormen die vloedgolven van meer dan 3 meter hoog kunnen veroorzaken.

