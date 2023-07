Hoofdredacteur André Kesseler ergert zich soms aan BMW-rijders. Maar zijn die ook echt asocialer en wordt de hele samenleving steeds huftigerer?

Ik betrap me er zelf ook op. Als ik weer eens door een bezitter van een door de Bayerische Motoren Werke gebouwd projectiel word afgesneden, denk ik: ‘Zie je wel. Weer typisch zo’n BMW-rijder! Hufters! Allemaal!” (Dat ik zelf op een BMW-motor zit, vergeet ik dan voor het gemak even.) Als je op internet gaat zoeken op ‘BMW’ en ‘asociaal’ dan rollen de hits over het scherm: ‘Onderzoek wijst uit: BMW-rijders zijn de meest egoïstische en asociale weggebruikers.’ ‘BMW rijders zijn graftakken.’ ‘Brits onderzoek bevestigt: BMW-rijders zijn psychopaten…’

Limburgers grootste brokkenmakers

Als je er wat dieper in duikt, valt op dat er heel wat op dat soort onderzoeken af te dingen valt. Zo worden er bijvoorbeeld conclusies getrokken op basis van de (gekleurde) mening van ondervraagden. En in een verhaal met de kop ‘Zijn BMW-rijders echt zo asociaal?!’ wordt een onderzoek van Univé aangehaald. De verzekeraar stelt daarin dat de gemiddelde kans om een aanrijding te veroorzaken 2,26 procent is. Uit de schademeldingen die – pre corona – bij de verzekeraar binnenkwamen blijkt dat Seat-rijders (dus niet BMW) met 2,7 procent hun blik het vaakst in de kreukels rijden. BMW komt op 2,62 procent en Audi op 2,49 procent. Zijn bestuurders van die merken dan veel roekelozer of asocialer? Per 1000 schademeldingen zijn er 4,4 meer van een Seat-rijder en 3,6 van iemand in een BMW. Dus, niet echt.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat Limburgers met 2,98 procent de grootste brokkenmakers zijn en Drenthenaren (1,8), Friezen (1,86) en Groningers (2,02) de minst grote. Maakt dat de Limburgers grotere brokkenpiloten – en misschien zelfs wel verkeershufters – dan de noorderlingen of is het bijvoorbeeld in Limburg wat drukker dan in Friesland?

Grieken en Romeinen

En dat brengt me bij ons coververhaal van deze maand. In haar artikel gaat Anouk Broersma op zoek naar antwoorden op de vraag of we met z’n allen veel hufteriger zijn geworden. Ook op dat vlak blijkt perceptie een belangrijke rol te spelen. Tipje van de sluier: de Grieken en Romeinen hadden het al over verruwing in de samenleving. En toen waren er nog geen BMW’s…

