Anti-droogte-installatie

De Nereda-installatie van Royal HaskoningsDHV zet afvalwater om in water dat schoon genoeg is voor boeren om hun akkers mee te besproeien.

Ook dit jaar heeft Nederland met periodes van droogte te maken – en dit zal alleen nog maar vaker voorkomen. Momenteel staat 2022 zelfs in de top 5 van droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1901, berichtte het KNMI. Door aanhoudende droogte kampen boeren met een watertekort. En als het eindelijk weer regent, houdt de grond het regenwater vaak niet vast.

Royal HaskoningsDHV komt met een oplossing: gebruik het afvalwater van huizen die in de buurt staan. Nu wordt dat afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waarna het behandelde water wordt geloosd. Het idee van Royal HaskoningsDHV is een installatie in een buitengebied plaatsen die gekoppeld is aan het riool en ter plekke het afvalwater zuivert met behulp van bacteriën. Met het schone water kunnen boeren vervolgens hun land irrigeren en van het overgebleven slib – dat via het riool alsnog naar de zuiveringsinstallatie gaat – kan onder andere biogas worden gemaakt.

Beeld: Royal HaskoningsDHV