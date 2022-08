Bacteriën afluisteren

Een trommelvel van grafeen kan bewegingen van bacteriën, en daarmee de efficiëntie van antibiotica, meten.

Hoe weet je nou of een antibioticum tegen ziekmakende bacteriën werkt? De vraag brachten Farbod Alijani en zijn team van de TU Delft tot een heel bijzondere oplossing: door te luisteren. De basis van het idee is grafeen. Het wondermateriaal bestaat uit een enkele laag koolstofatomen en is daardoor extreem gevoelig voor externe krachten. Zo gevoelig dat een soort drumvel van grafeen de bewegingen van bacteriën kan registreren.

Cees Dekker, een van de teamleden, zegt daarover: “Wat we zagen was verbluffend. Als een enkele bacterie zich aan dat drumvel hecht, ontstaan er willekeurige trillingen met amplitudes van een paar nanometer die we konden detecteren. We konden het geluid van een enkele bacterie horen!” Als de bacteriën resistent waren tegen het antibioticum, hielden de trillingen op hetzelfde niveau aan. Wanneer de bacteriën wel gevoelig waren voor het geneesmiddel, namen de trillingen gedurende één of twee uur af, en daarna waren ze volledig verdwenen. Zo weet je dus heel snel of bacteriën het loodje leggen of niet.

Beeld: Irek Roslon/TU Delft