Bluetooth zonder stroom

Een team van de TU Delft bedacht een manier om bluetoothchips ook zonder stroom te laten communiceren.

The Internet of Things (IoT), waarbij alle apparatuur om ons heen internettoegang krijgt, kan pas echt van start als de communicatie tussen die apparaten niet meer afhankelijk is van een constante stroomtoevoer. En dat zou kunnen met de Freebie, een idee van TU Delft-onderzoekers Jasper de Winkel en Przemysław Pawełczak.

“We willen dat deze apparaten geen gebruikmaken van batterijen, want die zijn gevaarlijk, lomp en slecht voor het milieu”, zegt De Winkel. De Freebie-bluetoothchip gaat in slaapmodus als het IoT-apparaat even niet hoeft te communiceren. En daardoor kan het stroomverbruik met een factor tien worden verlaagd. Met intermittent computing kunnen de apparaten hun essentiële taken toch foutloos uitvoeren, puur op basis van – sporadisch beschikbare (intermittent) – energie die uit de directe omgeving gewonnen wordt.

Meer informatie