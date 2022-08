Groene portiekflats

Een groot deel van de portiekflats in ons land staat op de slooplijst omdat ze zo oud en slecht geïsoleerd zijn. Studenten van de TU Delft bedachten een alternatief voor het afbreken van deze gebouwen.

Nederland telt nogal wat portiekflats, die vooral in de jaren vijftig en zestig uit de grond werden gestampt. 11 procent van de woningen, zo’n 847.000 stuks, bevindt zich in portiekflats. Een groot deel daarvan staat op de slooplijst. Ze zijn verouderd, gehorig en slecht geïsoleerd. Om te kunnen verduurzamen, moeten ze plaatsmaken voor nieuwe flats.

Of kan het ook anders? De TU Delft-studenten van SUM denken van wel. Ze bedachten een soort ‘opzetstuk’ van een of twee woonlagen, gemaakt van gerecyclede of biobased materialen. De bovenste verdieping zit vol met zonnecellen. Niet alleen op het dak, maar ook op de gevel. Die moeten samen genoeg energie opwekken om het complete bouwwerk van elektriciteit te voorzien. Verder zitten er in die extra woonlaag accu’s verwerkt om overtollige elektriciteit tijdelijk op te slaan, en een systeem om regenwater te verzamelen.

Beeld: SUM/TU Delft