Groen waterstof produceren

Waterstof produceren kost bakken energie. Dankzij het werk aan de TU Delft kan dat in de toekomst weleens veranderen.

In de nabije toekomst zal er heel veel groene waterstof nodig zijn voor industriële processen, voertuigen, en energieopslag. Het op grote schaal produceren van al die waterstof wordt een probleem, want elektrolyse kost nogal veel energie. En dan vooral door de elektrische weerstand van het membraan dat nodig is om de waterstof en zuurstof van elkaar te scheiden.

Maar wat als je dat membraan nou achterwege kunt laten? Willem Haverkort van de TU Delft werkt aan een manier om in plaats daarvan vloeistofstroming te gebruiken. Door de vloeistof door de elektroden in tegenovergestelde richting te laten stromen, bewegen de zuurstofbellen weg van de waterstofbellen en kan de elektrolyzer membraanloos opereren. Door de elektroden dicht bij elkaar te plaatsen kan de weerstand worden verlaagd tot een fractie van die van een membraan. Dat maakt veel efficiëntere elektrolyse mogelijk en brengt goedkope groene waterstof dichterbij.

