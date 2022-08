Helpende hand(schoen)

Om het dagelijks leven van mensen met spasticiteit gemakkelijker te maken, ontwikkelen vier studenten een speciale handschoen.

Wanneer de dokter met een hamertje onder je knie tikt, ontstaat er een reflex. deze wordt veroorzaakt doordat de receptor hiervoor een signaal aan de hersenen doorgeeft. Wanneer – door bijvoorbeeld een infarct – een specifiek gedeelte van het hersengebied is beschadigd, ontstaat er ruis op die lijn en wordt de reflex niet goed gereguleerd. Daardoor is deze constant actief en is er sprake van een continue aanspanning van de spieren: spasticiteit.

Om de handfunctie van mensen die aan spasticiteit lijden te verbeteren, bedachten vier studenten van de Vrije Universiteit, Amsterdam, de Mad Glove. Deze handschoen is zo ontworpen dat hij bestand is tegen de spierspanning die op de hand wordt uitgeoefend. De hand kan hierdoor weer worden geopend en objecten kunnen worden vastgegrepen.

Beeld: Mad Glove