Nieuwe waterstoftanker

Voor het efficiënt transporteren van vloeibare waterstof is een nieuw, gespecialiseerd schip bedacht.

Waterstof gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening, maar om het goed te kunnen vervoeren, is er een nieuwe generatie schepen nodig. “Vloeibare waterstof is vele malen lichter dan vloeibaar aardgas (lng geheten, red.)”, zegt Job Volwater van C-Job Naval Architects, het maritieme ingenieursbureau dat het schip ontwierp. “Het gaat dus veel meer om het vervoeren van volume dan om het vervoeren van gewicht.”

Als je een ‘normaal’ lng-schip waterstof laat vervoeren, moet het veel ballast meenemen om voldoende diepgang en stabiliteit te krijgen. Maar daardoor zou de tanker veel meer brandstof verbruiken dan nodig is. En omdat de initiatiefnemers zoveel mogelijk bij wilden dragen aan de vergroening van de maritieme sector ontwierpen ze, samen met de Nederlandse waterstofleverancier LH2 Europe, een speciale waterstoftanker. Het werd een licht, trapeziumvormig schip met drie waterstoftanks en toch een klein onderschip. De tanker gebruikt een deel van de waterstof die in de tanks verdampt voor de eigen voorstuwing en kan zo volkomen emissieloos varen.

