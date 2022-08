Printen in 4D

Een nieuwe 4D-techniek kan straks kunstogen en betere namaakorganen mogelijk maken.

Materialen printen met speciale 3D-printers is nog volop in ontwikkeling, maar er wordt ook al nagedacht over allerlei mogelijke vervolgstappen. Beweegbare prints bijvoorbeeld. Want wat zou het handig zijn als bepaalde geprinte onderdelen kunnen reageren op licht of warmte. Dat zou zomaar de missing link kunnen zijn in onder meer de bijzondere wereld van kunstorganen. Een nieuwe vinding van de TU Eindhoven kan dat in de toekomst binnen handbereik brengen.

Marc Del Pozo Puig van de TU/e denkt dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Neem de veiligheidsbranche. “Je zou een extra waarheidskenmerk kunnen toevoegen: een afbeelding die van kleur verandert, zodra je er op blaast.” Ook noemt de promovendus multitaskende robots die met de nieuwe ge-4D-printe materialen in staat zijn om nog preciezer te werken. “En protheses en andere vervangende organen natuurlijk. Je zou straks een oog kunnen maken dat reageert op de hoeveelheid licht die er binnenkomt; een eigenschap die een écht oog ook heeft, maar je dankzij deze nieuwe technologie straks kunt namaken.”

