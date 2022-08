Sappige vegaburgers

Vegetarische burgers zijn vaak wat droog. Maar als het aan deze wetenschappers ligt, komt daar snel verandering in.

Wat maakt een stukje vlees zo lekker? Behalve de smaak zit hem dat ook in de sappigheid – die afkomstig is van het vet dat in het vlees zit. Dit smelt bij het bereiden en dat vinden mensen lekker. Vegaburgers missen deze eigenschap, maar onderzoekers van de Wageningen University werken aan een plantaardige vervanger die dit probleem moet oplossen.

Ze vermengen hiertoe oliedruppeltjes – dat kan olijfolie, zonnebloemolie of koolzaadolie zijn – met eiwitten uit doperwten. De emulsie stoppen ze vervolgens in een 3D-printer, die er vormpjes van print. Deze hebben min of meer de structuur van dierlijk vet en zou in vleesvangers op termijn dus wellicht voor sappigheid kunnen zorgen.

Meer informatie