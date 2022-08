De SmartBrick is een meetkastje dat permanent de hoek van een kademuur meet en zo verzakking van de kade kan detecteren.

Hij is draadloos, heeft een gebruiksvriendelijk data-dashboard en een batterij die tot bijna zeven jaar lang vier berichten per dag verstuurt. We hebben het hier over de SmartBrick van Althen Sensors & Controls. Deze slimme baksteen wordt aan een kademuur (of een brug) bevestigd en meet hier de hoek waarin de muur staat.

Wanneer er een verandering in deze hoek optreedt, kan dat wijzen op een verzakking of zogenoemde uitbuiking, het breder worden van de kade in de richting van het water. Als dit te lang op zijn beloop wordt gelaten, kan dit leiden tot bezwijken van de kade. SmartBrick moet dit voorkomen door de verzakking te voorspellen.

Beeld: Althen