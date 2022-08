Veilige overgang

Onderzoekers bedachten een manier waarop een te vroeg geboren kindje van een natuurlijke naar een kunstmatige baarmoeder kan worden verplaatst.

In Nederland worden jaarlijks 700 kinderen extreem vroeg geboren – tussen de 24 en 28 weken. Bijna de helft overlijdt. Een van de redenen daarvoor is dat de longen van de baby’s te vroeg in aanraking komen met de buitenlucht. De wetenschap werkt hard aan een oplossing hiervoor. Een daarvan: kinderen direct na de geboorte in een kunstmatige baarmoeder plaatsen die de buitenlucht zo lang mogelijk op afstand houdt.

Maar hoe voorkom je dat de baby’s niet in aanraking komen met de buitenlucht tijdens de reis van de natuurlijke naar de kunstmatige baarmoeder? TU Eindhoven denkt het te weten. Het principe werkt als volgt: een zogenaamde wondspreider houdt de wond die is ontstaan door de keizersnede open, waarna een met kunstmatig vruchtwater gevulde bio bag via een koppelstuk aan de wondspreider wordt bevestigd. De baby kan zo op de juiste temperatuur, via een handschoen in de bio bag, zorgvuldig naar de kunstbaarmoeder worden overgebracht.

