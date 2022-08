Voltgoed voelt goed

Met een smart box willen de mensen achter Voltgoed beter gebruik maken van groene stroom.

“We maken nog te weinig gebruik van zonne- en windenergie”, zegt Horst Fietje, met Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve medeoprichter van de start-up Voltgoed. Hun missie: de energie van grote windturbine- en zonneparken efficiënter gebruiken. Al die energie moet namelijk ergens naartoe, maar omdat vraag en aanbod niet netjes in de pas lopen, kan ons elektriciteitsnet dat aanbod niet altijd aan. Het gevolg: stroomstoringen.

Daarom bedacht Voltgoed een oplossing: een klein kastje dat het gebruik van je warmtepomp optimaliseert. “Door zoveel mogelijk warmtepompen te combineren, kunnen we gezamenlijk het aandeel duurzame energie in het elektriciteitsnet vergroten.” Als er veel zon of wind is, activeert het apparaatje de warmtepomp, zodat deze schone energiebronnen niet uitgeschakeld hoeven te worden. “Zo voorkomen we dat overschotten aan duurzame energie verloren gaan. En dat alles zonder dat je er iets van merkt.”

