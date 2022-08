Zelflerend beademingsapparaat

Het is een heel karwei voor ziekenhuispersoneel om een beademingsmachine perfect af te stellen op een patiënt. Dit zelflerende apparaat moet artsen en verpleegkundigen ontzien.

De levens van veel ziekenhuispatiënten hangen af van kunstmatige beademing. Wel is het instellen van zo’n machine erg lastig. Elke patiënt is anders, waardoor de hoeveelheid zuurstof en de druk waaronder die moet worden toegediend ook per individu verschillend is. Na het aansluiten van het beademingsapparaat moet de patiënt dan ook een tijdje in de gaten worden gehouden, totdat de ideale instelling is gevonden.

Dat kan anders, dacht de TU Eindhoven. Samen met het bedrijf Demcon heeft de universiteit een beademingsmachine ontwikkeld die zichzelf inregelt. Deze moet de extreem hoge werkdruk van het ziekenhuispersoneel naar beneden brengen.

Meer informatie

Beeld: Jackyenjoyphotography/Getty Images