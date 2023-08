DuckDuckGoose: tool detecteert deepfakes

In videogesprekken en films is dankzij deepfake-technologie een gezicht op levensechte wijze te verwisselen met dat van bestaande en overleden personen. Dat heeft zo zijn voordelen, maar ook nadelen. Neem bijvoorbeeld een bank-app op je mobiel, die de gebruiker identificeert op basis van gezichtsherkenning. Handig, maar ook deepfake-gevoelig. Ook zouden onverlaten de stem van een directeur van een bedrijf kunnen nabootsen met deepfake-technologie en aan de financiële afdeling kunnen vragen om geld naar hem over te maken.

Om dit probleem te tackelen, heeft de start-up DuckDuckGoose een tool ontwikkeld die binnen enkele seconden de echtheid van een audiofragment, video of foto laat zien. Met een nauwkeurigheid die na veel door-ontwikkelen is opgelopen tot 95 procent.

