JOZ: installatie maakt kunstmest uit koeienpoep

Het is een van de meest besproken chemische stoffen van de afgelopen jaren: stikstof. Dit element speelt een belangrijke rol in alles wat leeft; planten hebben bijvoorbeeld stikstof nodig om te groeien en vruchten te produceren. Maar we kampen momenteel met een overschot, en de landbouw is daar voor een deel verantwoordelijk voor. Het West-Friese bedrijf JOZ heeft daarom een stikstofkraker ontwikkeld die dit probleem moet tackelen.

De installatie, GAZOO genoemd, zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de ammoniak (NH₃) die in de poep en plas van koeien zit, wordt afgevangen door middel van verdamping. Dit ammoniak (gasvorm) wordt vervolgens omgezet in vloeibare kunstmest. Tijdens het verdampingsproces ontstaat er verder restwater, wat boeren kunnen gebruiken om bijvoorbeeld hun stallen schoon te spuiten.

