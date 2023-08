MultiRotorResearch: drone die zelf kan denken

Drones rukken op. Ze brengen rampgebieden in kaart, bezorgen pakketten en schakelen vijanden in oorlogsgebieden uit. Maar achter elke drone in de lucht staat een piloot op de grond die het ding bestuurt. Kun je een drone ook zelf beslissingen laten nemen, vroeg Sieuwe Elferink van de Eindhovense startup MultiRotorResearch zich af.

Dat bleek te kunnen. Elferink ontwikkelde slimme software die weet waar het onbemande vliegtuigje heen moet en kan uitrekenen wat de beste manier is om daar te komen. Die software kan aan elke commercieel beschikbaar model worden toegevoegd. Het resultaat is een drone met een brein. Wat je daarmee kunt? Denk aan geautomatiseerde inspecties, het in kaart brengen van gebieden, beveiligingsoperaties en nog veel meer.

Ga naar de website van MultiRotorResearch