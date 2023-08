TU Delft: kindvriendelijke knoopcelbatterij

Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer tweeduizend kinderen door het inslikken van een knoopcelbatterij, een plat batterijtje dat bijvoorbeeld in led-kaarsjes of beweegbare knuffels zit. Batterijonderzoekers Frans Ooms en Marnix Wagemaker van de TU Delft hebben samen met artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen een kindvriendelijke versie bedacht. De knoopcelbatterij is voorzien van een zekering. Na inname wordt de stroom automatisch onderbroken waardoor ernstig letsel, weefselschade of zelfs overlijden voorkomen wordt.

Het onderzoek resulteerde in een patentaanvraag op naam van RUG/UMCG en de TU Delft