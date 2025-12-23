Filmpje: modderexplosie in Yellowstone

De Amerikaanse geologische dienst deelde een video van modderige explosie in Yellowstone National Park dit weekend.

Onder het Amerikaanse Yellowstone National Park bevindt zich een grote voorraad van heet magma. Het is inmiddels zo’n 70.000 jaar geleden dat dit magma tijdens een vulkaanuitbarsting als lava omhoog kwam. Toch zorgt de hete stenenmassa nog regelmatig voor explosies.

Zoals afgelopen weekend. In de heetwaterbron Black Diamond Pool, die een gemiddelde temperatuur van 64,7 graden Celsius heeft, vond een modderexplosie plaats. In een video die de U.S. Geological Survey op Facebook deelde, is te zien hoe water, modder en rotsen meters hoog de lucht in werden geblazen.

Hydrothermische explosie

Het was een zogenoemde hydrothermische explosie. Die ontstaat wanneer water onder de grond wordt verhit door magma. Soms is de druk daar zo hoog dat het water niet verdampt, waardoor het warmer kan worden dan honderd graden Celsius. Als de druk plotseling wegvalt, verandert dat oververhitte water in een fractie van een seconde in stoom. Omdat stoom veel meer ruimte inneemt dan vloeibaar water, breekt het explosief door het bovenliggende gesteente heen en slingert het een mix van water, modder en rotsen de lucht in.

Zulke explosies komen vaker voor bij de Black Diamond Pool. In juli 2024 vond er een relatief grote uitbarsting plaats die zelfs een nabijgelegen wandelpad verwoestte. Het gebied is nu al een tijdje gesloten voor bezoekers vanwege explosiegevaar.

De afgelopen maanden zijn er regelmatig uitbarstingen geweest. Wetenschappers hadden een camera geïnstalleerd om die op beeld vast te leggen, maar dat was niet erg succesvol; vaak vonden de explosies ’s nachts plaats, of werd het zicht van de camera geblokkeerd door ijs. Afgelopen weekend was het eindelijk raak.

