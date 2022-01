Filmpje: zeldzame octopus zwiert hypnotiserende dans

De psychedelische ‘cape’ van de dekenoctopus is bijzonder mooi. Een enthousiaste bioloog legde de dans van het adembenemende weekdier vast.

Alsof snorkelen in het Groot Barrièrerif in Australië op zich al niet fantastisch is, werd de ervaring voor Jacinta Shackleton nog een beetje specialer. De marien bioloog spotte er namelijk een wel heel bijzondere octopus. Goed nieuws voor ‘onderwaterconnaisseurs’; ze wist het zeldzame, gracieuze dier op de gevoelige plaat vast te leggen.

Kleurrijke vliezen

De octopus (Tremoctopus spp.), vrij vertaald als dekenoctopus (Engels: blanket octupus), is een bijzondere verschijning. Tussen de armen van het weekdier hangen kleurrijke, semitransparante vliezen die prachtig neer en weer deinen in de (sub)tropische wateren waarin het dier leeft.

Het dier is behoorlijk zeldzaam. Niet vreemd dus dat Shackleton een gilletje van vreugde slaakte, toen ze de karakteristieke psychedelische ‘cape’ van de octopus spotte.

Ongelijk verdeeld

Bijzonder aan het dier is dat het een vrouwtjes is. In het dierenrijk zien we namelijk vaak dat de mannetjes de flamboyante zijn. Zo proberen ze vrouwtjes voor zich te winnen, die het, als het om een partner gaat, in de meeste gevallen voor het kiezen hebben.

Bij Tremoctopus is dat duidelijk niet het geval. Sterker nog, de mannetjes hebben niet alleen de kleurrijke vliezen niet, ze zijn ook wat betreft hun grootte een stuk minder opvallend. De mannetjes zijn namelijk behoorlijk veel kleiner dan hun vrouwelijke soortgenoten. Waar de dames tot wel 2 meter lang kunnen worden, tikken zij gemiddeld slechts 2,4 centimeter (!) aan.

Dit grootteverschil tussen mannetjes en vrouwtjes is het grootste in het dierenrijk. En als je je afvraagt of dat soms niet lastig is: ja, dat is het zeker. Paren is voor de mannetjes bijvoorbeeld altijd fataal. Gelukkig hebben ze de laatste momenten van hun leven in ieder geval naar iets moois kunnen kijken …

