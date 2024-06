Unieke video: een zeldzame wilde nevelpanter met twee jongen

In de bossen op Borneo heeft een wildcamera voor het eerste een familie bedreigde Borneose nevelpanters gefilmd. De moeder en twee jongen wandelen vlak langs de camera.

Een wildcamera in de bossen van het Tanjung Puting National Park, op het Indonesische deel van Borneo, heeft een familie bedreigde Borneose nevelpanters gefilmd – een moeder en twee jongen. Dit is nooit eerder op film vastgelegd. Bekijk de beelden hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Geduchte jager

Borneose nevelpanters (Neofelis diardi) danken hun naam aan het wolkachtige patroon op hun vacht. De soort kent twee ondersoorten: Neofelis diardi borneensis, die op Borneo leeft, en Neofelis diardi diardi, die op Sumatra en de Batoe-eilanden voorkomt.

Er is weinig bekend over de Borneose nevelpanter. De katachtige leeft namelijk in dicht begroeide bossen en is vooral ’s nachts actief. Bovendien zijn ze schuw en laten ze zich niet vaak zien. Wetenschappers vermoeden dat ze veel tijd doorbrengen in de bomen en jagen op de grond. Als geduchte jager vervullen ze een belangrijke rol in het behoud van het ecosysteem.

Nevelpanter is een bedreigde soort

De Orangutan Foundation, die de beelden maakte, bestudeert met wildcamera’s de biodiversiteit op Borneo. Heel af en toe verschijnt er een nevelpanter in beeld, maar dit is de eerste keer dat er een moeder met jongen voorbij wandelt.

En dat is goed nieuws, want hoewel biologen niet precies weten hoeveel Borneose nevelpanters er nog zijn, is het wel duidelijk dat de katachtige het zwaar heeft. Door ontbossing en wildstroperij zijn de populaties flink gekrompen. Bovendien krijgen nevelpanters maar weinig jongen die lang genoeg leven om zelf ook voort te planten. De ondersoort heeft dan ook de status ‘bedreigd’.

Dat er nu een moeder met jongen is gespot, geeft volgens de Orangutan Foundation hoop dat de populatie gezond is en zich actief voortplant.

Op het vaste land van Zuidoost-Azië leven ook nevelpanters (Neofelis nebulosa). Lang dachten wetenschappers dat de Borneose nevelpanter hier een ondersoort van was. Een DNA-onderzoek in 2006 wees echter uit dat de twee katachtigen genetisch gezien genoeg van elkaar verschillen om als aparte soorten te worden beschouwd.

Bron: Orangutan Foundation

Beeld: Whitworth Images/Getty Images