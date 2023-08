Filmpje: luiaard vecht tegen een ocelot – en wint

Luiaards staan niet bekend om hun snelle bewegingen en vechtkunsten. Maar in noodgevallen kunnen ze zichzelf toch aardig verdedigen ontdekte deze katachtige.

“Sloths strike back”, dat is het begin van de titel van een nieuw wetenschappelijk artikel in vakbald Food Webs. In de paper beschrijven en analyseren biologen van de University of Texas at Austin een uitzonderlijke video waarin een ocelot (een kleine katachtige) een tweevingerige luiaard probeert te vangen en doden. Maar de poging mislukt. De luiaard overleeft en deelt ook nog eens een paar rake klappen uit.

Bekijk de video hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Hongerige ocelot

De opmerkelijke beelden zijn gemaakt door een cameraval in het Amazonegebied van Ecuador. De camera was opgesteld bij een mineral lick, een stuk grond dat rijk is aan mineralen en zouten die dieren oplikken. Luiaards die normaal veilig in de bomen blijven, dalen soms af voor deze essentiële mineralen.

Luiaards zijn niet de enige dieren die afdalen voor zulke mineral licks, ook slingerapen en brulapen nemen soms een kijkje. Roofdieren spelen hierop in door eveneens deze plekken te bezoeken. In de video gaat het om een hongerige ocelot die een luiaard van achteren in de nek probeert te bijten.

Lees ook:

Koude kermis

Ocelots jagen meestal op dieren die minder dan een kilo wegen. Maar af en toe staan ook middelgrote zoogdieren op het menu van deze katachtige. En de langzaam bewegende luiaard bleek een prooi die deze ocelot niet kon weerstaan.

Maar hij kwam van een koude kermis thuis. Want met een paar (voor een luiaard) snelle bewegingen en felle uithalen wist de herbivoor zichzelf te verdedigen. Daarna bewoog de luiaard langzaam weg en liet de ocelot vervolgens niet meer te dichtbij komen.

De video eindigt als de twee hoofdrolspelers uit beeld verdwijnen. De afloop van het gevecht blijft daardoor onduidelijk. Daarom besloot het onderzoeksteam dat deze beelden maakte naar de mineral lick af te reizen. Eenmaal op locatie konden de onderzoekers geen botten, haren of andere overblijfselen van een dodelijke gevecht vinden. Dus concludeerden ze dat de luiaard weer veilig te bomen is in geklommen.

Tweede ronde?

“Dit is een superinteressante video omdat het een van de weinige keren is dat een tweevingerige luiaard in een van onze cameravalvideo’s voorkomt en het is zelfs de eerste keer dat er een ocelot in beeld is,” zegt Anthony Di Fiore, auteur van de nieuwe paper, in een persbericht. “De video laat ook een relatie tussen een prooi- en roofdier zien die zelden is onderzocht.”

Het team van Di Fiore doet eigenlijk onderzoek naar primaten en heeft dan ook geen plannen voor toekomstig onderzoek naar luiaards. Maar als de luiaard ooit terugkomt voor een tweede ronde, staat de cameraval klaar, laten de onderzoekers weten.

Bronnen: Food Webs, University of Texas at Austin, IFL Science

Openingsbeeld: Bastidas-Domínguez et al./Food Webs