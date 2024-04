Unieke video: twee zeer giftige slangen vechten om dezelfde prooi

Onderzoekers zien voor het eerst hoe twee wilde koraalslangen vechten om dezelfde prooi. Ze filmden de strijd.

In een unieke video strijden twee roodstaart koraalslangen (Micrurus mipartitus) om dezelfde wormsalamander. Het is de eerste keer dat wetenschappers dit gedrag bij wilde koraalslangen zien. Twee Deense onderzoekers beschrijven de epische strijd in het vakblad Herpetozoa. Bekijk de video onderaan dit artikel.

Het gevecht

Tijdens een nachtelijke expeditie door een regenwoud in West-Colombia troffen de onderzoekers de twee koraalslangen aan. Het gevecht om de wormsalamander was toen al begonnen. Ze bleven bijten in hun prooi trokken beide in tegengestelde richting. In het heetst van de strijd beet een van de slangen het lichaam van de ander, de onderzoekers vermoeden echter dat dit waarschijnlijk per ongeluk was.

Nadat de onderzoekers arriveerden, duurde de strijd nog 17 minuten. Daarna gaf een van de slangen het op. De winnaar ging er met de wormsalamander vandoor en de verliezer zette geen achtervolging in.

Koraalslangachtigen zijn zeer giftig en behoren tot de gevaarlijkste en dodelijkste slangen ter wereld. De familie kent ongeveer vierhonderd leden, waaronder de koningscobra, zwarte mamba en doodsadder.

Voedseldieven

Het stelen van andermans voedsel komt bij slangen zelden voor, maar bij veel andere diersoorten – zoals spinnen, vogels en hyena’s – is het heel normaal. Het heeft zelfs een naam: kleptoparasitisme.

Hoewel kleptoparasitisme bij wilde koraalslangen nog nooit was geobserveerd, komt het wel vaak voor bij soorten die in gevangenschap leven. “Slangen in gevangenschap doen dat vaak als er maar één prooi wordt aangeboden in een terrarium met twee of meer slangen. Maar het is nogal verrassend dat het in het wild niet vaker is waargenomen”, zegt hoofdauteur Henrik Bringsøe in een persbericht.

Volgens de onderzoekers suggereren deze beelden dat kleptoparasitisme in het wild wel degelijk voorkomt en dus onderbelicht is. Waarschijnlijk komt dat doordat het vaak moeilijk is om slangen in hun natuurlijke habitat te observeren.

Bekijk hoe de twee koraalslangen vechten om dezelfde prooi:



Bronnen: Herpetozoa, Phys.org

Beeld: Henrik Bringsøe and Niels Poul Dreyer.