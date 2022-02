Youtuber maakt ’s werelds eerste ‘echte’ lichtzwaard

De lightsaber doet aan als mix tussen hightech fakkel en een vlammenwerper. Helaas brandt hij maar 30 seconden per keer.

Niks geen lichtgevende, plastic buis met een verborgen speakertje; het Star Wars-lichtzwaard (lightsaber) dat de Russische Alex Burkan maakte, is een flink niveau hoger dan de varianten die je in de speelgoedwinkel vindt. Guinness World Records beloonde de youtuber, groot fan van de scifi-reeks, dan ook met een plekje in hun beroemde recordboek. Het ‘zwaard’, een pittig ding dat met 2800 graden Celsius staal kan splijten, zou ’s werelds eerste intrekbare lichtzwaard zijn.

Waterstof

Met een druk op de knop produceert het prototype-lichtzwaard een vurig, meterlang ‘plasma-lemmet’. De drijvende kracht is een zogenaamde electrolyser, “een apparaat dat een grote hoeveelheid waterstof en zuurstof kan genereren en het gas kan samenpersen zonder een mechanische compressor.”

Brandstof

Eerder maakte collega Youtuber James Hobson achter het kanaal Hacksmith Industries al een vergelijkbaar in te trekken lichtzwaard. Maar in tegenstelling tot het prototype van Burkan werkt die alleen als die verbonden is aan de propaangastank. Dat maakt meteen ook dat het zwaard van Hobson het in een strijd waarschijnlijk zou winnen. Niet alleen is die volgens Burkan veel krachtiger omdat die continu brandstof krijgt, hij houdt het vanwege die constante aanwas energie ook langer dan een halve minuut vol.

