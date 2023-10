Dit zijn de hilarische finalisten van The Comedy Wildlife Photo Awards

Een kangoeroe die luchtgitaar speelt, een otter-ballerina, en een wasbeer met een sigaar. Deze finalisten zullen je zeker laten grinniken.

De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtigere, humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: The Comedy Wildlife Photography Awards. Deze week maakten ze de 41 finalisten bekend van de 2023-editie, en jij kunt stemmen voor de publiekswinnaar.

De wedstrijd is trouwens meer dan alleen grappig. Ieder jaar steunt The Comedy Wildlife een natuurbeschermingsorganisatie. Dit jaar is dat het Whitley Fund for Nature, een Britse instelling die in haar 30-jarige bestaan al 20 miljoen pond beschikbaar heeft gemaakt voor natuurbeschermingswerk in 80 landen.

Lees ook:

Stem op je favoriet

De organisatoren ontvingen dit jaar duizenden inzendingen van zowel amateurs als professionele fotografen. Daarvan hebben ze een shortlist gemaakt met 41 foto’s, waarvan wij weer een selectie van tien hebben gemaakt. Wil je alle finalisten zien? Dat kan hier!

De jury, bestaande uit onder andere natuurfotografen en komieken, zal de shortlist beoordelen en de winnaars kiezen. Op 23 november maken de juryleden de bekend. Eén foto kan ook de publieksprijs winnen, en door daarvoor te stemmen maak je op £500. Stemmen doe je hier.

Hieronder vind je onze selectie

Een kusje alsjeblieft

Beerbaviaan. © Brigitte Alcalay-Marcon / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

‘Neem me niet kwalijk meneer, maar ik denk dat u een beetje te jong bent om te roken’

Grijze vos. © Dakota Vaccaro / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Doe de tango

Wilde mustangs. © Danny Sullivan / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

De dandy van het regenwoud

© Delphine Casimir / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

‘Weet ik veel?’

© Jakub Wozny / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Joe!

Bruine beer © Dikla Gabriely / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Dit is pas een selfie

Zwaan © Jaroslaw Kolacz / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Luchtgitaarconcert

Westelijke grijze reuzenkangoeroe © Jason Moore / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Otter-ballerina

Slanke otter © Otter Kwek / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Voor het familiealbum

Jan-van-gent © Zoe Ashdown / Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Bron: Comedy Wildlife Photograhy Awards