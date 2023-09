Dronefotowedstrijd 2023: dit zijn de winnaars

De redacties van KIJK en Columbus Travel en NS Dagje Uit zijn het eens. Dit zijn de winnende shots van de Dronefotowedstrijd 2023.

Met een drone zie je de wereld vanuit een nieuw en verrassend perspectief. Daarom organiseerden we samen met Columbus Travel en NS Dagje Uit de Dronefotowedstrijd – en dat hebben we geweten! De ruim 500 foto’s waren veelal van verbluffende kwaliteit en winnaars uitkiezen was dan ook geen gemakkelijke opgave. Maar we zijn het uiteindelijk met elkaar eens geworden. Dit zijn de mooiste dronefoto’s van 2023!

Hoofdprijs categorie ‘Binnenland’

© Nico van Maaswaal | Petten

Nico van Maaswaal licht toe: “Petten, Noord-Holland: een rustig kabbelende zee met een fietser in het middelpunt. Ik vind het zelf vooral erg mooi dat je ziet dat het een fietser is door de schaduw vanwege de laagstaande zon.”

Daar is de jury het volkomen mee eens. Door het getijde niet loodrecht te fotograferen en het lijnenspel van verschillende kleuren zand, voetstappen en paardenhoeven is het een spannend beeld. “De foto wordt alleen maar leuker als je er langer naar kijkt”, merkte een van de juryleden dan ook op. Gefeliciteerd Nico, jij wint een cadeaubon van Natuurhuisje t.w.v. € 500!’ Volg Nico op Instagram.

Hoofdprijs categorie ‘Buitenland’

© Erwin Lasure | Atomium, Brussel

Erwin Lasure stond vroeg op om het Atomium tijdens de zonsopgang op beeld vast te leggen. En dat was het waard. Door de laaghangende mist vindt de jury het iconische monument in het Heizelpark haast op een buitenaards bouwwerk lijken. Spectaculair! De jury beloont Erwin daarom met de eerste plaats binnen de categorie ‘Buitenland’. Hij wint een treinreis voor twee personen naar Parijs met NS International (eerste klas) + Airbnb-voucher t.w.v. € 250. Gefeliciteerd! Volg Erwin op Instagram.

De KIJK-redactie was trouwens extra enthousiast over deze foto. Het heeft namelijk een wetenschappelijk tintje. Het Atomium bestaat uit negen stalen ballen met elk een doorsnede van 18 meter. Samen vormen die de kristalstructuur van ijzer, maar dan 165 miljard maal zo groot.

Runners up

De rest van de top 10 wordt beloond met een leespakket van Columbus Travel en KIJK Magazine. De winnende foto’s worden bovendien gepubliceerd in beide magazines. Dit zijn de overige prijswinnaars in de categorie Binnenland en categorie Buitenland in willekeurige volgorde:

Categorie Binnenland

Erik Krugers | Ouderkerk aan den IJssel

Erik: “Ouderkerk aan de IJssel, Nederland. Vogels hebben wij in Nederland in grote en verschillende getale en zo ook deze prachtige ooievaar. Op een mooie zonnige ochtend toen ik op de N210 reed zag ik deze prachtige ooievaar bij de bushalte ‘wachten’. Ik twijfelde geen moment en liet de drone de lucht in gaan. Ik heb in mijn hele ‘dronecarrière’ nog nooit een dier met zo’n enorme nieuwsgierigheid een drone zien bekijken. De zon, mist en bushalte maken het plaatje voor mij helemaal af.” Volg Erik op Instagram.

Pauline van ’t Veld | Milheeze, Landgoed Nederheide

© Pauline van ’t Veld | Milheeze, Landgoed Nederheide

Pauline: “Je zou het niet verwachten, maar ook dit is Nederland. Het lijkt wel een tropisch eiland met dat heldere water. Deze plek vind je bij Milheeze, Landgoed Nederheide. Je kunt hier heerlijk wandelen langs het water en door de bossen. Van beneden ziet het er al mooi uit, maar van bovenaf zie je pas echt hoe spectaculair het uitzicht is.” Volg Pauline op Instagram.

Dutchdroneviews | Pier van Scheveningen

Dutchdroneviews: “Surfers die uit het water komen net voor zonsondergang bij de Pier van Scheveningen.” Volg Dutchdroneviews op Instagram.

Walter Noordam | Zeelandbrug

Walter: “Zeelandbrug. De brug lijkt op deze foto eindeloos en geeft de foto zoveel diepte.” Volg Walter op Instagram.

Categorie Buitenland

Ewold Kooistra | Zuid-Kalimantan, Indonesië

Ewold: ‘In het hart van Zuid-Kalimantan, Indonesië, ligt een unieke bestemming die de zintuigen prikkelt en de cultuur van de regio tot leven brengt: de Lok Baintan drijvende markt. Dit is geen gewone markt; het is een levendig waterfestijn dat de lokale tradities en de rijke geschiedenis van de streek weerspiegelt.’ Volg Ewold op Instagram.

Jurrie Renskers | IJsland

Jurrie: “Het oog van de aarde? Sommige landschappen zijn zo abstract dat je maar moeilijk kan geloven dat het echt is. Zo ook deze geothermische bron in de hooglanden van IJsland. Het lijkt misschien een enorm meer, maar in feite heeft deze bron maar een diameter van zo’n twee meter. Het zachte zonlicht scheen op de kern van het water, waardoor de groene en blauwe kleuren mooi naar voren komen. De goudkleurige lijnen en lagen ontstaan doordat onder andere het kalk in het water zich continu ophoopt.” Volg Jurrie op Instagram.

Nico van Maaswaal | Lac de la Plate Taille, België

Nico: “Lac de la Plate Taille, België. Kajaks liggen vroeg in de ochtend te wachten totdat ze gebruikt gaan worden. Ik zie er iets in van een bloem.” Volg Nico op Instagram.

Paul Beckers | Abbazia di San Galgano, Italië

Paul: “Abbazia di San Galgano – een abdij zonder dak in het zuiden van Toscane. Met toestemming van de eigenaar heb ik mooie beelden mogen maken in avond. Deze abdij kwam ook voor in het jubileumseizoen van Wie is de Mol.” Volg Paul op Instagram.

Al deze foto’s verschijnen ook in het dubbeldikke KIJK-nummer dat vanaf donderdag 9 november in de winkel ligt!

Wil je alle inzendingen nog eens zien? Bekijk dan de deelnamepagina van de Dronefotowedstrijd 2023. Bekijk ook de winnaars van de Dronefotowedstrijd van 2022 en van de Dronefotowedstrijd van 2021.